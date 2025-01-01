Меню
Награды и номинации фильма Полуночные колокола 1965

Каннский кинофестиваль 1966 Каннский кинофестиваль 1966
Технический главный приз
Победитель
Премия к 20-летию
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best Foreign Actor
Номинант
