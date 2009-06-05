Невидимая женщина, 2009

Педро, неисправимый романтик, после разочарования в отношениях с любимой, думает, что, наконец, нашел идеальную женщину: это Аманда, его подруга, красавица и преданная соседка. Однако его друг Карлос, будучи прагматиком, не верит в любовь и не советует делать ставку на отношения с женщиной, о которой никто ничего не знает. Но Педро влюблен не на шутку… А она – так прекрасна… Это продолжается до тех пор, пока Педро не начинает подозревать, что у Аманды есть единственный, но ужасный недостаток – Аманды просто нет!

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