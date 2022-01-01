Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем, 2006: актеры и роли
Ashita no kioku
Воспоминания о будущем
2006 / Япония
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Воспоминания о будущем, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юкихико Цуцуми
Yukihiko Tsutsumi
В ролях
Кен Ватанабе
Ken Watanabe
Канако Хигучи
Кенджи Сакагучи
Кадзуэ Фукииси
Асами Мидзукава
Asami Mizukawa
Норитаке Кинаши
Митсухиро Оикава
Эрико Ватанабэ
Eriko Watanabe
Теруюки Кагава
Хидейи Отаки
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
Отзывы
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Вывела всех звезд шоу-бизнеса на чистую воду: Слава решилась на откровения после пластики
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар