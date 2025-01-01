Меню
Награды и номинации фильма Иностранный корреспондент 1940

Оскар 1941 Оскар 1941
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
