Мир французской анимации

Мир французской анимации

18+
О фильме

Программа №1 «КЛАССИКА ЖАНРА»
Франция, 1:22

Похититель громоотводов, реж. Поль Гримо, 1944 г.

Улитки, реж. Рене Лалу и Ролан Топор, 1965

Запасное сердце, реж. Петр Камлер, 1973

Петр и русалочка, реж. Жан-Франсуа Лагиони, 1985

Три изобретателя, реж. Мишель Осело, 1980

Маленький разноцветный цирк, реж. Жак-Реми Жирер, 1986

TSF — ОКей, реж. Сильвен Шоме и Филипп Леклер. 1990

Белый волк, реж. Пьер-Люк Гранжон, 2006

Даже голуби отправляются в рай, реж. Самюэль Турне, 2006

 

Программа №2 «СКАЗКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»Франция, 1:21

Слишком маленький принц, реж. Зоя Трофимова, 2002

Понпон, реж. Фабьен Друэ, 1999

Бабочка, реж. Чжи И Чжан, 2003

ВампZ, реж. Адриен Барбье, Адриен Аннесли, Лам Ле Тан, 2005

Чужой замок, реж. Пьер Люк Гранжон, 2003

Крохи, реж. Сильвен Олье, 2005

Первое путешествие, реж. Грегори Сиван, 2007

Памела, реж. Корали Ван Ритшотен, 2003

Мышиный хвост, реж. Бенжамен Ренне, 2007

Миграция под контролем, реж. Полин Пинсон, 2006

Противостояние, реж. Каффьо, Ромен Ноэль, Тома Сала, 2005

7 тонн - 2, реж. Николя Дево, 2004

Рожденный, чтобы жить, реж. Димитри Коэн Танюжи, Сильви Бастьен, 2004

Замечательно серый, реж. Жоффруа Барбе Массен, 2003

Столько собак!, реж. Стефани Рикар, 2002

