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Рим
Рим, 1972: актеры и роли
Roma
Рим
1972 / Италия / Франция
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Рим, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини
Federico Fellini
В ролях
Альберто Сорди
Alberto Sordi
Питер Гонсалес
Бритта Барнс
Britta Barnes
Анна Маньяни
Anna Magnani
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Федерико Феллини
Federico Fellini
Гор Видал
Gore Vidal
Пиа Де Досес
Альваро Витали
Галльяно Сбарра
Марни Мэйтлэнд
Фиона Флоренс
Fiona Florence
Ренато Джованнели
Стефано Маджоре
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