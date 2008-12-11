Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сестра Сестра
Киноафиша Фильмы Сестра
Sestra

Сестра, 2008

2008 / Чехия
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Экранизация известного романа Я.Топола. Главный герой Поток работает в маленьком театре художником. Ему тридцать, жизнь его бесцельна и бессмысленна, он презирает и себя и окружающих. Все меняется, когда он встречает девушку по имени Черна и влюбляется в нее. Пара сбегает из города, но сталкивается с людской косностью и зашоренностью. Поток вновь погружается в депрессию, отношения в возлюбленной постепенно портятся. Черна бросает его и Поток понимает, что в жизни нет места любви и романтике. В романе действие происходит после 1989 года, но фильм не обращается к этому периоду, делая внутренние метания героя вневременными.
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 11 декабря 2008
Режиссер
Вит Панцирж
В ролях
Якуб Зих
Верика Недеска
Филип Топол
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сестра 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Приложение киноафиши