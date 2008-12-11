Сестра, 2008

Экранизация известного романа Я.Топола. Главный герой Поток работает в маленьком театре художником. Ему тридцать, жизнь его бесцельна и бессмысленна, он презирает и себя и окружающих. Все меняется, когда он встречает девушку по имени Черна и влюбляется в нее. Пара сбегает из города, но сталкивается с людской косностью и зашоренностью. Поток вновь погружается в депрессию, отношения в возлюбленной постепенно портятся. Черна бросает его и Поток понимает, что в жизни нет места любви и романтике. В романе действие происходит после 1989 года, но фильм не обращается к этому периоду, делая внутренние метания героя вневременными.

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