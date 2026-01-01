Меню
Полицейский, имя прилагательное
Награды и номинации фильма Полицейский, имя прилагательное
Награды и номинации фильма Полицейский, имя прилагательное 2009
Каннский кинофестиваль 2009
В некоторой перспективе
Победитель
Особый приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
