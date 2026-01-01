Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Балет во имя жизни

Балет во имя жизни

Ballet For Life 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ballet For Life в исполнении балета Мориса Бежара – крайне эмоциональная работа, в основу которой положены судьбы Фредди Меркьюри (1946-1991) и Хорхе Донна (1947-1992), бывшего солиста этой знаменитой балетной труппы, одного из выдающихся танцовщиков ХХ века Их жизни унес СПИД. Бежар предложил принципиально новое решение ритмического и пространственно-временного оформления спектакля. Привнесение в хореографию элементов драматической игры обуславливает яркий динамизм его синтетического театра. Оригинальные записи группы Queen, составляющие музыкальную основу действа, органично переплетены с произведениями Моцарта. Костюмы созданы всемирно известным модельером Джанни Версаче, трагически погибшим вскоре после выхода постановки в свет. Балет посвящается всем преждевременно ушедшим из жизни.
Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1996
Производство Queen Productions Ltd.
Другие названия
Ballet for Life
Режиссер
Морис Бежар
В ролях
Бехарт Бальет Лаусанне
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.7
Оцените 11 голосов
8.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше