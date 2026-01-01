Ballet For Life в исполнении балета Мориса Бежара – крайне эмоциональная работа, в основу которой положены судьбы Фредди Меркьюри (1946-1991) и Хорхе Донна (1947-1992), бывшего солиста этой знаменитой балетной труппы, одного из выдающихся танцовщиков ХХ века Их жизни унес СПИД. Бежар предложил принципиально новое решение ритмического и пространственно-временного оформления спектакля. Привнесение в хореографию элементов драматической игры обуславливает яркий динамизм его синтетического театра. Оригинальные записи группы Queen, составляющие музыкальную основу действа, органично переплетены с произведениями Моцарта. Костюмы созданы всемирно известным модельером Джанни Версаче, трагически погибшим вскоре после выхода постановки в свет. Балет посвящается всем преждевременно ушедшим из жизни.

Развернуть