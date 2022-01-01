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Звезда надежды Звезда надежды
Киноафиша Фильмы Звезда надежды Звезда надежды, 1978: актеры и роли
Huso astgh Звезда надежды 1978 / СССР
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Звезда надежды, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдмонд Кеосаян Edmond Keosayan
В ролях
Армен Джигарханян Армен Джигарханян Armen Dzhigarkhanyan Эдишер Магалашвили Лаура Геворкян Сос Саркисян Хорен Абрамян Коте (Константин) Даушвили Оваким Галоян Алла (Альтолина) Туманян Alla Tumanian Людмила Оганесян Lyudmila Oganesyan Гуж Манукян Эдгар Элбакян Edgar Elbakyan Junior Гегам Арутюнян Gegham Harutyunyan Авет Геворкян Avetik Gevorkyan Генрих Асланян Рафаэль Сароян Владимир Абаджян Александр Хачатрян Aleksandr Khachatryan Корюн Григорян Валентин Маргуни Рубен Мкртчян Ruben Mkrtchyan Азат Гаспарян Павел Махотин Елена Оганесян Elena Oganesyan Алиса Капланджян Левон Батикян Levon Batikyan Армен Марутян Armen Marutyan Метаксия Симонян Виген Степанян Вреж Петросян Vrezh Petrosyan Отар Тер-Ованесян Ишхан Гарибян Ishkhan Gharibyan А. Абрамян (II) Аркадий Гедикян Грайр Карапетян Hrayr Karapetyan
Вышка
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