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Звезда надежды
Звезда надежды, 1978: актеры и роли
Huso astgh
Звезда надежды
1978 / СССР
6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Звезда надежды, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдмонд Кеосаян
Edmond Keosayan
В ролях
Армен Джигарханян
Armen Dzhigarkhanyan
Эдишер Магалашвили
Лаура Геворкян
Сос Саркисян
Хорен Абрамян
Коте (Константин) Даушвили
Оваким Галоян
Алла (Альтолина) Туманян
Alla Tumanian
Людмила Оганесян
Lyudmila Oganesyan
Гуж Манукян
Эдгар Элбакян
Edgar Elbakyan Junior
Гегам Арутюнян
Gegham Harutyunyan
Авет Геворкян
Avetik Gevorkyan
Генрих Асланян
Рафаэль Сароян
Владимир Абаджян
Александр Хачатрян
Aleksandr Khachatryan
Корюн Григорян
Валентин Маргуни
Рубен Мкртчян
Ruben Mkrtchyan
Азат Гаспарян
Павел Махотин
Елена Оганесян
Elena Oganesyan
Алиса Капланджян
Левон Батикян
Levon Batikyan
Армен Марутян
Armen Marutyan
Метаксия Симонян
Виген Степанян
Вреж Петросян
Vrezh Petrosyan
Отар Тер-Ованесян
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