Киноафиша Фильмы Леди Каролина Лэм Награды и номинации фильма Леди Каролина Лэм

Награды и номинации фильма Леди Каролина Лэм 1972

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Best Art Direction
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
