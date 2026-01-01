Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Любите ли Вы Брамса?

Награды и номинации фильма Любите ли Вы Брамса? 1961

Каннский кинофестиваль 1961 Каннский кинофестиваль 1961
Лучший актер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
