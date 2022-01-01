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Солнце и тень
Киноафиша Фильмы Солнце и тень
Sun and Shadow

Солнце и тень, 1962

1962 / Болгария
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть
- Сътнцето и сянката
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 21 октября 1962
Режиссер
Рангел Вълчанов
В ролях
Густав Холоубек
Богумил Кобеля
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Солнце и тень 1 постер
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