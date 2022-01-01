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Отклонение, 1967

1967 / Болгария
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1967
Премьера в мире 1 мая 1967
Режиссер
Гриша Островский
В ролях
Иван Андонов
Невена Коканова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отклонение 1 постер
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