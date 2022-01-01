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Врата 3D Врата 3D
Киноафиша Фильмы Врата 3D Врата 3D, 2010: актеры и роли
The Hole Врата 3D 2010 / США
6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Врата 3D, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Данте Джо Данте Joe Dante
В ролях
Хейли Беннетт Хейли Беннетт Haley Bennett Тери Поло Тери Поло Teri Polo Крис Дж. Келли Крис Дж. Келли Chris J. Kelly Брюс Дерн Брюс Дерн Bruce Dern Натан Гэмбл Nathan Gamble Куинн Лорд Quinn Lord Чорд Оуверстрит
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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