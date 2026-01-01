Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Через Париж Награды и номинации фильма Через Париж

Награды и номинации фильма Через Париж 1956

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1956
Лучший актер
Победитель
Golden Lion
Номинант
