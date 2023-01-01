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Китайский квартал Китайский квартал
Киноафиша Фильмы Китайский квартал Китайский квартал, 1974: актеры и роли
Chinatown Китайский квартал 1974 / США
7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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Китайский квартал, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Джек Николсон Джек Николсон Jack Nicholson Фэй Данауэй Фэй Данауэй Faye Dunaway Джон Хьюстон John Huston Перри Лопес Perry Lopez Джон Хиллерман John Hillerman Дэррелл Зверлинг Дайэн Лэдд Diane Ladd Рой Дженсон Roy Jenson Роман Полански Роман Полански Roman Polanski Ричард Бакалян Richard Bakalyan Джо Мэнтелл Joe Mantell Брюс Гловер Bruce Glover Джеймс Хонг Джеймс Хонг James Hong Белинда Палмер Belinda Palmer Рой Робертс Roy Roberts Ноубл Уиллингэм Noble Willingham Рэнс Хауард Rance Howard Джон Холлэнд John Holland Джесси Винт Jesse Vint Берт Янг Burt Young Элизабет Хардинг Джон Роджерс John Rogers Пол Дженкинс Paul Jenkins Ли де Бру Lee de Broux
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