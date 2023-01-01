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Китайский квартал
Китайский квартал, 1974: актеры и роли
Chinatown
Китайский квартал
1974 / США
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7.8
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 8.2
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Китайский квартал, 1974: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански
Roman Polanski
В ролях
Джек Николсон
Jack Nicholson
Фэй Данауэй
Faye Dunaway
Джон Хьюстон
John Huston
Перри Лопес
Perry Lopez
Джон Хиллерман
John Hillerman
Дэррелл Зверлинг
Дайэн Лэдд
Diane Ladd
Рой Дженсон
Roy Jenson
Роман Полански
Roman Polanski
Ричард Бакалян
Richard Bakalyan
Джо Мэнтелл
Joe Mantell
Брюс Гловер
Bruce Glover
Джеймс Хонг
James Hong
Белинда Палмер
Belinda Palmer
Рой Робертс
Roy Roberts
Ноубл Уиллингэм
Noble Willingham
Рэнс Хауард
Rance Howard
Джон Холлэнд
John Holland
Джесси Винт
Jesse Vint
Берт Янг
Burt Young
Элизабет Хардинг
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John Rogers
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