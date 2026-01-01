Меню
Награды и номинации фильма Приключения Робинзона Крузо 1954

Оскар 1955 Оскар 1955
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954 Венецианский кинофестиваль 1954
Golden Lion
Номинант
