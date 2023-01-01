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Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса
Киноафиша Фильмы Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса, 1988: актеры и роли
Halloween 4: The Return of Michael Myers Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса 1988 / США
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дуайт Х. Литтл Dwight H. Little
В ролях
Дональд Плэзенс Donald Pleasence Элли Корнелл Ellie Cornell Даниэль Харрис Даниэль Харрис Danielle Harris Бео Старр Beau Starr Джордж Уилбур Саша Дженсон Sasha Jenson Кэтлин Кинмонт Kathleen Kinmont Майкл Патаки Michael Pataki
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
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Время расплаты
2023, США, триллер
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Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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