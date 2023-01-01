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Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса
Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса, 1988: актеры и роли
Halloween 4: The Return of Michael Myers
Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса
1988 / США
5.9
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дуайт Х. Литтл
Dwight H. Little
В ролях
Дональд Плэзенс
Donald Pleasence
Элли Корнелл
Ellie Cornell
Даниэль Харрис
Danielle Harris
Бео Старр
Beau Starr
Джордж Уилбур
Саша Дженсон
Sasha Jenson
Кэтлин Кинмонт
Kathleen Kinmont
Майкл Патаки
Michael Pataki
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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2022, Канада / США, фантастика, семейный
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