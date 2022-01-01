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Шинель
Киноафиша Фильмы Шинель Шинель, 1926: актеры и роли
Шинель 1926 / СССР
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Шинель, 1926: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Козинцев Grigori Kozintsev Леонид Трауберг Leonid Trauberg
В ролях
Андрей Костричкин Сергей Герасимов Сергей Герасимов Алексей Каплер Владимир Лепко Янина Жеймо Петр Соболевский Олег Жаков Эмиль Галь Герард Васильев Сергей Бармичев Борис Шпис Кирилл Гун
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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