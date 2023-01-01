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Парниковый эксперимент
Парниковый эксперимент, 2009: актеры и роли
The Steam Experiment
Парниковый эксперимент
2009 / США
3.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Парниковый эксперимент, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филиппе Мартинес
В ролях
Вэл Килмер
Val Kilmer
Арманд Ассанте
Armand Assante
Эрик Робертс
Eric Roberts
Меган Браун
Megan Brown
Патрик Малдун
Patrick Muldoon
Корделия Рейнольдс
Даг Элчин
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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