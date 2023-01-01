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Парниковый эксперимент
Киноафиша Фильмы Парниковый эксперимент Парниковый эксперимент, 2009: актеры и роли
The Steam Experiment Парниковый эксперимент 2009 / США
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Парниковый эксперимент, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филиппе Мартинес
В ролях
Вэл Килмер Вэл Килмер Val Kilmer Арманд Ассанте Арманд Ассанте Armand Assante Эрик Робертс Эрик Робертс Eric Roberts Меган Браун Megan Brown Патрик Малдун Патрик Малдун Patrick Muldoon Корделия Рейнольдс Даг Элчин
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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