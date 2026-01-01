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5.6
Киноафиша Фильмы Андалузские ночи
5.6

Андалузские ночи

, 1938
Andalusische Nachte
Германия / драма / 18+
5.6

О фильме

Фильм по мотивам повести Проспера Мериме «Кармен».

В ролях

Эрвин Бигель
Salvador
Фридрих Бенфер
Don José
Империо Аргентина
Carmen - eine Zigeunerin
Karl Klüsner
Antonio Vargas Heredia
Эдвин Юргенсен
Major
Зигфрид Шюренберг
Rittmeister Moraleda
Ганс Адалберт Шлеттов
Sergeant Garcia
Курт Сейферт
Juan
Ханс Хесслинг
Triqui
Альберт Венох
Ein Schmuggler
Режиссер Герберт Мэйш
Сценарист Проспер Мериме, Florián Rey, Philipp Lothar Mayring, Fred Andreas
Композитор Juan Mostaza-Murales, José Muñoz Molleda
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1938
Премьера в мире 4 июля 1938
Дата выхода
4 июля 1938 Германия
26 июля 1948 СССР
Производство Carl Froelich-Film GmbH (I), Hispano Filmproduktion
Другие названия
Andalusische Nächte, Andalusian öitä, Andalusische nachten, Andaluské noci, Andaluzijske noći, La cortigiana di Siviglia, Nætter i Andalusien, Nights in Andalusia, Noites Andaluzas, Nuits d'Andalousie, Spain no yoru, Spanyol szenvedély, Андалузские ночи, 西班牙の夜

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb

Отзывы о фильме

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