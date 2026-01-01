В ролях
Karl Klüsner
Antonio Vargas Heredia
Зигфрид Шюренберг
Rittmeister Moraleda
Альберт Венох
Ein Schmuggler
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Герберт Мэйш
Сценарист
Проспер Мериме, Florián Rey, Philipp Lothar Mayring, Fred Andreas
Композитор
Juan Mostaza-Murales, José Muñoz Molleda
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1938
Премьера в мире
4 июля 1938
Дата выхода
|4 июля 1938
|Германия
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|26 июля 1948
|СССР
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Производство
Carl Froelich-Film GmbH (I), Hispano Filmproduktion
Другие названия
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