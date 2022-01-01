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Сердце королевы
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Das Herz der Königin

Сердце королевы, 1940

1940 / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
В конце XVI столетия Англия и Шотландия были еще раздельными королевствами. Мария Стюарт — королева Шотландии выросла во Франциии была обвенчана с наследником французского престола. Только после смерти своего супруга она вернулась на родину, чтобы взойти на шотландский трон. Королева Англии — Елизавета понимала, что возвращение Марии Стюарт означало новую опасность для её страны и без того уставшей от религиозных распрей. Католики считали именно Марию истинно законной наследницей Английского престола, но страстная натура Марии толкнула её на путь греха и саморазрушения и, в конце концов, она оказалась во власти Елизаветы.
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1940
Премьера в мире 1 ноября 1940
Возраст 16+
Режиссер
Карл Фрелих
В ролях
Цара Леандер
Вилли Биргель
Мария Коппенхёфер
Лотта Кох
Аксель фон Амбессер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сердце королевы 1 постер
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