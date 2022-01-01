Сердце королевы, 1940

В конце XVI столетия Англия и Шотландия были еще раздельными королевствами. Мария Стюарт — королева Шотландии выросла во Франциии была обвенчана с наследником французского престола. Только после смерти своего супруга она вернулась на родину, чтобы взойти на шотландский трон. Королева Англии — Елизавета понимала, что возвращение Марии Стюарт означало новую опасность для её страны и без того уставшей от религиозных распрей. Католики считали именно Марию истинно законной наследницей Английского престола, но страстная натура Марии толкнула её на путь греха и саморазрушения и, в конце концов, она оказалась во власти Елизаветы.

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