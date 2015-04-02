Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Милый друг
Отзывы о фильме «Милый друг»
Bel Ami
Милый друг
2011 / Великобритания
Трейлер
7.6
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Милый друг»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хм,читала книгу. Меня УЖЕ настораживает,что главный герой не очень то и похож на книжного персонажа (внешне),посмотрим сохранили ли характер режиссеры....
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Дебютная режиссёрская работа
Деклана Доннеллана
и
Ника Ормерода
в большом кино - фильм
"Милый друг"
по книге
Ги де Мопассана
получился насыщенным и очень приятным для просмотра. Впечатляющий женский актёрский состав из
Умы Турман
,
Кристин Скотт-Томас
, а так же очаровательной
Кристины Риччи
и прелестной
Холли Грейнджер
позволяет даже "сумеречному"
Роберту Паттинсону
не раздражать глаза, а вполне удачно вписываться в антураж данной истории.
Обольститель
Прекрасная история о целеустремлённости, упёртости и способности добиваться всего практически за неимением особых талантов. Главный герой, сыгранный Паттинсоном, без гроша в кармане и умения лаконично связать слова в печатный текст, устраивается в парижскую газету к своему военному другу, пытающемуся с помощью прессы свергнуть правительство.
Узнав, что Париже всем заправляют отнюдь не мужчины, а их жёны, молодой человек превращается в любовника для высокопоставленных особ, пытаясь соблазнить буквально каждую ради собственной выгоды, удачного брака и богатства. Слава, популярность и деньги полностью им овладевают, и с удивительной лёгкостью он выходит сухим из любой ситуации, регулярно добиваясь назначенной цели.
Европейская картина, снятая с Голливудским блеском и размахом, в яркой стилистике исторических мелодрам, поражает разнообразием интерьеров, декораций, изящных дамских нарядов и, разумеется, всеми своими постельными интригами. Эротических сцен здесь, впрочем, не так уж много, однако самое главное - обнажённую Кристину Риччи мы всё же, к счастью, увидим. Уже в который раз, но своего очарования и красоты великолепная актриса нисколько не теряет. Да и Турман с Томас отыгрывают свои партии крайне эмоционально, изящно цепляясь за отношения своих героинь, блистая в наиболее экспрессивных сценах и выдавливая максимум из возможного.
Красавица американской (канадской) версии сериала "Борджиа" Холли Грейнджер появляется лишь под финал картины, и лишь добавляет очарования своей нежностью, улыбкой и игрой восторженных глаз, нежели демонстрирует ту чувственно-эмоциональную палитру эмоций, как остальные женщины, вьющиеся вокруг главного героя. Он же, знатный обольститель, взбирается по лестнице богатства и авторитета фамилии всё выше, разрушая сердца и ломая отношения.
Фильм прекрасно демонстрирует тип человека, которому простой любви мало, а отношения - это либо повод унять страсть, либо стратегически важное партнёрство. О любви здесь практически не идёт и речи, при всей силе продемонстрированных на экране чувств. По крайней мере, с его стороны. Любовницы же выставлены в значительно отличающихся друг от друга палитрах и тонах, но каждая со своим характером. При этом Жоржем (Паттинсон) и Клотильдой (Риччи) завязывается настоящий роман, добавляющий хладнокровному шествию от тела к телу хоть какие-то красивые романтические нотки, в то время как, например, Мадлен (Турман) и вовсе наотрез отказывается быть любовницей главного героя, пока жив её муж и речь идёт о каких-то мизерных любовных интрижках.
Жорж, впрочем, преподнесён хитрым и упёртым, способным наслаждаться жизнью на всю катушку и умеющим выжидать. И пусть вокруг кипят предательства, измены и ложь, сам он всегда чётко знает, чего хочет и всячески пытается этого достичь. Предшествующий финалу диалог о богатстве и любви окончательно ставит всё на свои места, ну а эпизод свадьбы, когда сей обольститель проходит мимо всех своих дам, за чей счет он пробрался на верха знати - и вовсе сцена великолепная и гениальная от начала до конца. Даже понимающий взгляд истинной любви от Клотильды греет радостью и пониманием, да и "любовное гнёздышко" в конце концов, остаётся существовать.
На протяжении всей картины отношение к центральному персонажу истории может меняться и варьироваться. Какие-то его поступки вызывают явное одобрение, другие могут вызвать негодование и даже отвращение. Корысть, цинизм, пренебрежение, а так же практически полное отсутствие понятий дружбы и любви, да и той чести, что держит эти понятия, как действительно высокие и важные, превращают персонаж Паттинсона в личность противоречивую, но зато доводящую свой собственный сюжет до хэппи енда.
И во всей палитре пафоса, страстей и изысканно продуманного пути к финансовому благополучию, жалеешь лишь о том, что интриг и скандалов могло бы быть побольше. Как, например, после обещания не приводить в назначенное место "других женщин" Клотильда могла бы таки застукать Жоржа с кем-либо ещё, как-то ещё более наивно и влюблено отыгрывая после свои регулярные возвращения и принятия главного героя таким, каков он есть. Да и при всём пренебрежении Жоржем всеми окружающими его людьми и отсутствии благодарности к ним, жалеешь всё же не брошенных женщин или паникующую в истерике тёщу-(экс)любовницу, а то, что девочку, давшую ему ту самую кличку "милый друг", Жорж за хронометраж картины так больше и не навестил.
"Милый друг" смотрится красиво и легко, хотя противоречивостью поступков и поведения главного героя рискует вызывать и недовольство у зрителя, но это уже зависит от личного отношения к показанным событиям. Технически же, здесь безупречно поставленное, насыщенное действием и шикарным историческим антуражем зрелище с ярким актёрским исполнением, действительно претендующее на настоящий восторг.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Книга – отлично! Фильм – слишком мало времени что бы уложить всю книгу. В этом беда.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Trapper
2 апреля 2015, 12:51
Недолюбливаю Потесона, но этот фильм чем то зацепил, даже как сыграл свою роль Овощь. Еще раз осознал "Мудрость" жизни, что человек ненасытен, не может остановиться в своей жадности и алчности.
Наверно прочту оригинал (чуть позже)✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Зеленая миля
9 комментариев
Праведник
42 комментария
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Разбой
10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas
203 комментария
Синдром
1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
2 комментария
Идеальное убийство
6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Отзывы
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обольститель
Прекрасная история о целеустремлённости, упёртости и способности добиваться всего практически за неимением особых талантов. Главный герой, сыгранный Паттинсоном, без гроша в кармане и умения лаконично связать слова в печатный текст, устраивается в парижскую газету к своему военному другу, пытающемуся с помощью прессы свергнуть правительство.
Узнав, что Париже всем заправляют отнюдь не мужчины, а их жёны, молодой человек превращается в любовника для высокопоставленных особ, пытаясь соблазнить буквально каждую ради собственной выгоды, удачного брака и богатства. Слава, популярность и деньги полностью им овладевают, и с удивительной лёгкостью он выходит сухим из любой ситуации, регулярно добиваясь назначенной цели.
Европейская картина, снятая с Голливудским блеском и размахом, в яркой стилистике исторических мелодрам, поражает разнообразием интерьеров, декораций, изящных дамских нарядов и, разумеется, всеми своими постельными интригами. Эротических сцен здесь, впрочем, не так уж много, однако самое главное - обнажённую Кристину Риччи мы всё же, к счастью, увидим. Уже в который раз, но своего очарования и красоты великолепная актриса нисколько не теряет. Да и Турман с Томас отыгрывают свои партии крайне эмоционально, изящно цепляясь за отношения своих героинь, блистая в наиболее экспрессивных сценах и выдавливая максимум из возможного.
Красавица американской (канадской) версии сериала "Борджиа" Холли Грейнджер появляется лишь под финал картины, и лишь добавляет очарования своей нежностью, улыбкой и игрой восторженных глаз, нежели демонстрирует ту чувственно-эмоциональную палитру эмоций, как остальные женщины, вьющиеся вокруг главного героя. Он же, знатный обольститель, взбирается по лестнице богатства и авторитета фамилии всё выше, разрушая сердца и ломая отношения.
Фильм прекрасно демонстрирует тип человека, которому простой любви мало, а отношения - это либо повод унять страсть, либо стратегически важное партнёрство. О любви здесь практически не идёт и речи, при всей силе продемонстрированных на экране чувств. По крайней мере, с его стороны. Любовницы же выставлены в значительно отличающихся друг от друга палитрах и тонах, но каждая со своим характером. При этом Жоржем (Паттинсон) и Клотильдой (Риччи) завязывается настоящий роман, добавляющий хладнокровному шествию от тела к телу хоть какие-то красивые романтические нотки, в то время как, например, Мадлен (Турман) и вовсе наотрез отказывается быть любовницей главного героя, пока жив её муж и речь идёт о каких-то мизерных любовных интрижках.
Жорж, впрочем, преподнесён хитрым и упёртым, способным наслаждаться жизнью на всю катушку и умеющим выжидать. И пусть вокруг кипят предательства, измены и ложь, сам он всегда чётко знает, чего хочет и всячески пытается этого достичь. Предшествующий финалу диалог о богатстве и любви окончательно ставит всё на свои места, ну а эпизод свадьбы, когда сей обольститель проходит мимо всех своих дам, за чей счет он пробрался на верха знати - и вовсе сцена великолепная и гениальная от начала до конца. Даже понимающий взгляд истинной любви от Клотильды греет радостью и пониманием, да и "любовное гнёздышко" в конце концов, остаётся существовать.
На протяжении всей картины отношение к центральному персонажу истории может меняться и варьироваться. Какие-то его поступки вызывают явное одобрение, другие могут вызвать негодование и даже отвращение. Корысть, цинизм, пренебрежение, а так же практически полное отсутствие понятий дружбы и любви, да и той чести, что держит эти понятия, как действительно высокие и важные, превращают персонаж Паттинсона в личность противоречивую, но зато доводящую свой собственный сюжет до хэппи енда.
И во всей палитре пафоса, страстей и изысканно продуманного пути к финансовому благополучию, жалеешь лишь о том, что интриг и скандалов могло бы быть побольше. Как, например, после обещания не приводить в назначенное место "других женщин" Клотильда могла бы таки застукать Жоржа с кем-либо ещё, как-то ещё более наивно и влюблено отыгрывая после свои регулярные возвращения и принятия главного героя таким, каков он есть. Да и при всём пренебрежении Жоржем всеми окружающими его людьми и отсутствии благодарности к ним, жалеешь всё же не брошенных женщин или паникующую в истерике тёщу-(экс)любовницу, а то, что девочку, давшую ему ту самую кличку "милый друг", Жорж за хронометраж картины так больше и не навестил.
"Милый друг" смотрится красиво и легко, хотя противоречивостью поступков и поведения главного героя рискует вызывать и недовольство у зрителя, но это уже зависит от личного отношения к показанным событиям. Технически же, здесь безупречно поставленное, насыщенное действием и шикарным историческим антуражем зрелище с ярким актёрским исполнением, действительно претендующее на настоящий восторг.
8/10
Наверно прочту оригинал (чуть позже)✊
Авторизация по e-mail