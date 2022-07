1 Bel Ami Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 1:56

2 Poverty Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 2:26

3 Whose Arms Are These? Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 1:32

4 Georges Meets Madeleine / I Like Being a Journalist Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 1:10

5 Love Nest Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 1:39

6 Beggar / Charles Is Dying Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 3:14

7 She Won't Be a Widow For Long Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 1:26

8 A More Memorable Name Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 2:31

9 Charles Dies Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 2:09

10 Clotilde Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 1:48

11 A Fool Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 2:58

12 La Vie Francaise / Celebration Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 1:43

13 Betrayal / Virginie Submits Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 3:34

14 Madeleine Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 2:32

15 Head of Gossip / La Vie Francaise Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 1:57

16 The Man I Have Lost Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 1:29

17 You Disgust Me Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 1:26

18 Rousset's Party Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 2:17

19 Drunken Montage Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 1:16

20 Suzanne's Entrance Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 1:15

21 Palm House Lakshman Joseph De Saram, David Snell / Lakshman Joseph De Saram 1:50

22 Georges Elopes With Suzanne Rachel Portman, David Snell / Rachel Portman 1:51