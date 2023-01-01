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Поллианна
Киноафиша Фильмы Поллианна Поллианна, 1960: актеры и роли
Pollyanna Поллианна 1960 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Поллианна, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Свифт David Swift
В ролях
Хейли Миллс Hayley Mills Ричард Иган Richard Egan Карл Молден Karl Malden Нэнси Олсон Nancy Olson Адольф Менжу Adolphe Menjou Джейн Уайман Jane Wyman
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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