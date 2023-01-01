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Четвертый вид Четвертый вид
Киноафиша Фильмы Четвертый вид Отзывы о фильме «Четвертый вид»
The Fourth Kind Четвертый вид 2009 / США
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Четвертый вид»

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Наша рецензия

Как и весьма увесистая часть современных американских фильмов об инопланетянах, призраках и прочих сверхъестественных меньшинствах, «Четвертый вид» сделан, по утверждению его авторов, на основе реальных событий. Создатели The Fourth Kind воспроизводят (или делают вид, будто воспроизводят) череду неких странных происшествий, случившихся на Аляске в 2000 году и связанных с похищением людей пришельцами из мест столь отдаленных, что даже названий этих мест никто не знает. Однако…

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