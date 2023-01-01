Наша рецензия

Как и весьма увесистая часть современных американских фильмов об инопланетянах, призраках и прочих сверхъестественных меньшинствах, «Четвертый вид» сделан, по утверждению его авторов, на основе реальных событий. Создатели The Fourth Kind воспроизводят (или делают вид, будто воспроизводят) череду неких странных происшествий, случившихся на Аляске в 2000 году и связанных с похищением людей пришельцами из мест столь отдаленных, что даже названий этих мест никто не знает. Однако…