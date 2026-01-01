Его идеи до сих пор становятся предметом судебного разбирательства. Давно реабилитированы Коперник и Галилей. Сняты все обвинения с Джордано Бруно. И только Дарвина, посмевшего поставить рядом человека и обезьяну, до сих пор не могут простить… Все началось в ноябре 1859 года, когда в Англии вышла в свет книга Чарльза Дарвина под названием “Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение пород в борьбе за жизнь”. Первый тираж издания раскупили за день. Всего через два месяца выходит второе издание и так же быстро расходится с полок книжных магазинов Лондона. В газетах карикатуры изображают Дарвина в виде обезьяны. Католические священники создают особую академию для борьбы с эволюционным учением, которое называют “скотской философией”. Теория Дарвина, крупнейший переворот в научной мысли со времен Коперника, вызвала в обществе самые яростные споры. Кто бы мог подумать, что история повторится почти через сто пятьдесят лет! В конце 2006 года петербургская школьница Мария Шрайбер обратилась в суд с иском против теории эволюции Чарльза Дарвина! Правда, на сей раз противники Дарвина суд не выиграли. Однако в ходе процесса выяснилось, что сторонников у них немало. Что же всех так оскорбляет в теории, которая со школьных лет вошла в нашу общую память в виде примитивной формулы “человек произошел от обезьяны”?..

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