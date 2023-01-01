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Джейн Эйр Джейн Эйр
Киноафиша Фильмы Джейн Эйр Джейн Эйр, 1996: актеры и роли
Jane Eyre Джейн Эйр 1996 / США / Франция / Великобритания / Италия
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Джейн Эйр, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли Франко Дзеффирелли Franco Zeffirelli
В ролях
Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Уильям Хёрт Уильям Хёрт William Hurt Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Ник Найт Nick Knight Николя Ховард Саша Графф Sasha Graff Фиона Шоу Фиона Шоу Fiona Shaw
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