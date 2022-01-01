Темная комната, 1982

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 5.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 1982 Премьера в мире 1 июля 1982 Режиссер Пол Хэрмон В ролях Алан Кассел Рик Хаттон Баз Лурманн Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат