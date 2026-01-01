Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сезон охоты»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Скрытая угроза
Награды и номинации фильма Скрытая угроза
Награды и номинации фильма Скрытая угроза 2001
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотая малина 2010
Худший актер десятилетия
Номинант
Худший актер десятилетия
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая мужская роль
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
«Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»
Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»
Во 2 сезоне «Оно: Добро пожаловать в Дерри» мы наконец-то узнаем всю правду о Пеннивайзе: спойлеры от самого Билла Скарсгарда
Финал «Атаки титанов» испоганил один-единственный разговор: пересмотрел тайтл дважды и заметил то, что вы так и не поняли
46 млн зрителей собрал самый хитовый фильм на каникулах: на ТВ и онлайн его смотрели в 17 раз больше, чем «Чебурашку 2» в кино
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет
Вместо холодца и водки – пропаганда и сиротки: в Корее поиздевались над «Иронией судьбы» – сюжет переврали от и до, смотреть невыносимо
Фанаты чувствовали подвох не зря: «Очень странные дела» действительно не закончены — но была ли это иллюзия Векны?
Звонить сейчас многие не любят, но герои 5 фильмов СССР обожают: вспомните названия лент по кадрам с мужчиной и телефоном (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667