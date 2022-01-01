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Серенада Мексики
Serenata en Mexico
Серенада Мексики, 1956
1956 / Мексика
5.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
комедия
мюзикл
драма
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5.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1956
Премьера в мире
5 июля 1956
Режиссер
Чано Уруэта
В ролях
Луис Абади
Луис Агилар
Начо Контла
Фелипе де Флорес
Помпин Иглесиас
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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