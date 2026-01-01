Меню
Киноафиша Фильмы Мальтийский сокол Награды и номинации фильма Мальтийский сокол

Награды и номинации фильма Мальтийский сокол 1941

Оскар 1942 Оскар 1942
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
