Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мальтийский сокол Мальтийский сокол
Киноафиша Фильмы Мальтийский сокол Мальтийский сокол, 1941: актеры и роли
The Maltese Falcon Мальтийский сокол 1941 / США
8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
Билеты от 350 ₽
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном

Мальтийский сокол, 1941: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюстон John Huston
В ролях
Хамфри Богарт Хамфри Богарт Humphrey Bogart Мэри Эстор Глэдис Джордж Gladys George Питер Лорр Бартон МакЛэйн Ли Патрик Сидни Гринстрит Sydney Greenstreet Уорд Бонд Ward Bond Джером Кауэн Jerome Cowan Джеймс Берк Мюррей Элпер Джон Хэмилтон John Hamilton Чарльз Дрэйк Charles Drake Уильям Хоппер William Hopper Уолтер Хьюстон Walter Huston
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду
Пощечина для Виктории: вражда в семействе Бекхэм вышла на новый уровень
Приложение киноафиши