Награды и номинации мультфильма Сита поет блюз

Награды и номинации мультфильма Сита поет блюз 2008

Берлинале 2008 Берлинале 2008
Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Победитель
