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Семья Оппенгейм
Семья Оппенгейм, 1938: актеры и роли
Семья Оппенгейм
1938 / СССР
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Семья Оппенгейм, 1938: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Рошаль
Grigori Roshal
В ролях
Ада Войцик
Осип Абдулов
Соломон Михоэлс
Иосиф Толчанов
Михаил Астангов
Алексей Консовский
Сергей Мартинсон
Николай Плотников
Владимир Балашов
Vladimir Balashov
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