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Семья Оппенгейм
Киноафиша Фильмы Семья Оппенгейм Семья Оппенгейм, 1938: актеры и роли
Семья Оппенгейм 1938 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Семья Оппенгейм, 1938: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Рошаль Grigori Roshal
В ролях
Ада Войцик Осип Абдулов Соломон Михоэлс Иосиф Толчанов Михаил Астангов Алексей Консовский Алексей Консовский Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Николай Плотников Владимир Балашов Vladimir Balashov
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