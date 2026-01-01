Поздней ночью мужчина останавливается под окном какой-то девушки и окликает ее. Наверху никто не отвечает. Разрозненная группа людей, готовых помочь, медленно собирается вокруг и разрастается в хор, зовущий девушку... Когда никто не отвечает на этот коллективный призыв, все меняется...
Детали фильма
СтранаИндия
Продолжительность3 минуты
Год выпуска2008
Рейтинг фильма
0.0
Оцените0 голосов
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате