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Киноафиша Фильмы Viva Sunita

Viva Sunita

, 2008
Viva Sunita
Индия / короткометражный / 18+

О фильме

Поздней ночью мужчина останавливается под окном какой-то девушки и окликает ее. Наверху никто не отвечает. Разрозненная группа людей, готовых помочь, медленно собирается вокруг и разрастается в хор, зовущий девушку... Когда никто не отвечает на этот коллективный призыв, все меняется...

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 3 минуты
Год выпуска 2008

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