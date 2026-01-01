Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Завтрак на Плутоне Награды и номинации фильма Завтрак на Плутоне

Награды и номинации фильма Завтрак на Плутоне 2005

Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Берлинале 2006 Берлинале 2006
Лучший полнометражный фильм
Номинант
