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Прелюдия славы
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Prélude à la gloire

Прелюдия славы, 1950

1950 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Фильм о юном дирижере (“французском ответе итальянцу Робертино Лоретти”), с использованием фрагментов из произведений Баха, Моцарта, Листа, Россини, Мендельсона.
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 15 июня 1950
Режиссер
Жорж Лакомб
В ролях
Роберто Бенци
Поль Бернар
Жан Дебюкур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прелюдия славы 1 постер
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