Прелюдия славы, 1950

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о выходе в прокат О фильме Фильм о юном дирижере (“французском ответе итальянцу Робертино Лоретти”), с использованием фрагментов из произведений Баха, Моцарта, Листа, Россини, Мендельсона. Развернуть 7.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 1950 Премьера в мире 15 июня 1950 Режиссер Жорж Лакомб В ролях Роберто Бенци Поль Бернар Жан Дебюкур Все актеры и съемочная группа 1 постер

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