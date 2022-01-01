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Тайна Майерлинга Тайна Майерлинга
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Le secret de Mayerling

Тайна Майерлинга, 1949

1949 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

30 января 1889 года стало роковой датой для Габсбургов, в этой день судьба отвернулась от старейшей королевской династии Европы. Бывшая любовница Рудольфа, графиня Мария Лариш знакомит его с молоденькой семнадцатилетней Вечерой, влюбленной в него без памяти.

Красавец, донжуан, честолюбивый наследник престола, мечтающий о возвышении Австро-Венгрии, Рудольф воспринимает это знакомство за попытку графини хотя бы таким способом привязать его к себе, а искреннее смущение девушки — за кокетство искушенной женщины. Однако, постепенно цинизм и легкомыслие отступают перёд силой искренних чувств. К несчастью для обоих, принц женат, а Габсбурги не хотят скандала в королевской семье… Рудольф участвует в заговоре против императора на стороне венгров, но всё срывается. У загнанных в угол возлюбленных остаётся, на их взгляд, только один выход.

Символично, что и первая и последняя их встречи состоялись в маленьком поместье Майерлинг в двух часах езды от Вены. Круг замкнулся.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 7 мая 1949
Возраст 12+
Режиссер
Жан Деланнуа
В ролях
Жан Маре
Жан Маре
Доминик Бланшар
Жан Дебюкур
Полетт Колар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайна Майерлинга 1 постер
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