Тайна Майерлинга, 1949

30 января 1889 года стало роковой датой для Габсбургов, в этой день судьба отвернулась от старейшей королевской династии Европы. Бывшая любовница Рудольфа, графиня Мария Лариш знакомит его с молоденькой семнадцатилетней Вечерой, влюбленной в него без памяти.



Красавец, донжуан, честолюбивый наследник престола, мечтающий о возвышении Австро-Венгрии, Рудольф воспринимает это знакомство за попытку графини хотя бы таким способом привязать его к себе, а искреннее смущение девушки — за кокетство искушенной женщины. Однако, постепенно цинизм и легкомыслие отступают перёд силой искренних чувств. К несчастью для обоих, принц женат, а Габсбурги не хотят скандала в королевской семье… Рудольф участвует в заговоре против императора на стороне венгров, но всё срывается. У загнанных в угол возлюбленных остаётся, на их взгляд, только один выход.



Символично, что и первая и последняя их встречи состоялись в маленьком поместье Майерлинг в двух часах езды от Вены. Круг замкнулся.