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Гражданин Пищик
Киноафиша Фильмы Гражданин Пищик Гражданин Пищик, 1989: актеры и роли
Obywatel Piszczyk Гражданин Пищик 1989 / Польша
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Гражданин Пищик, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Котковский Andrzej Kotkowski
В ролях
Ежи Штур Jerzy Stuhr Мария Пакульнис
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