Киноафиша Фильмы История одной жизни (Джузеппе Верди) Награды и номинации фильма История одной жизни (Джузеппе Верди)

Награды и номинации фильма История одной жизни (Джузеппе Верди) 1938

Венецианский кинофестиваль 1938 Венецианский кинофестиваль 1938
Best Italian Film
Победитель
Best Italian Film
Номинант
