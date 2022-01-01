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История китайских призраков
Киноафиша Фильмы История китайских призраков История китайских призраков, 1987: актеры и роли
Sien nui yau wan История китайских призраков 1987 / Гонконг
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История китайских призраков, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чин Сю-Тун
В ролях
Лесли Чун Leslie Cheung Джои Ван Joey Wong Ма Ву Лау Сю-Мин
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Одержимая
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