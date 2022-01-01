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Киноафиша Фильмы Встреча в Атлантике Встреча в Атлантике, 1980: актеры и роли
Spotkanie na Atlantyku Встреча в Атлантике 1980 / Польша
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Встреча в Атлантике, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ежи Кавалерович Jerzy Kawalerowicz
В ролях
Тереза Будзыш-Кшижановска Игнаций Гоголевский Ignacy Gogolewski Марек Вальчевский Marek Walczewski Малгожата Немирска
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