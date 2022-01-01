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Встреча в Атлантике
Встреча в Атлантике, 1980: актеры и роли
Spotkanie na Atlantyku
Встреча в Атлантике
1980 / Польша
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Встреча в Атлантике, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ежи Кавалерович
Jerzy Kawalerowicz
В ролях
Тереза Будзыш-Кшижановска
Игнаций Гоголевский
Ignacy Gogolewski
Марек Вальчевский
Marek Walczewski
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