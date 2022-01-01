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Первый бал
Киноафиша Фильмы Первый бал Первый бал, 1939: актеры и роли
First Love Первый бал 1939 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Первый бал, 1939: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Генри Костер Henry Koster
В ролях
Дина Дурбин Дина Дурбин Deanna Durbin Роберт Стэк Robert Stack Юджин Полетт
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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