Цветок в кармане, 2007

Двое мальчишек, Ли А и Ли Ом растут без матери. Трудоголик-отец Суи большую часть времени проводит за починкой сломанных манекенов в своей мастерской. Он для ребят - чужой человек, занятый только своей работой, а они для него - единственное наследство, которое осталось от умершей жены, которую он любит до сих пор. Пока отец живет в закрытом мире своих переживаний, два брата растут предоставленными самим себе. Они шатаются по улицам, ввязываются в драки и имеют большие проблемы с успеваемостью в школе. Однажды Ли А и Ли Ом подбирают потерявшегося щенка, и он становится для них самым важным существом в мире. Когда же отец выбрасывает щенка из дома, мальчики испытывают сильное эмоциональное потрясение. Глядя на это, Суи впервые понимает, что любит сыновей и, что он должен непременно что-то изменить в жизни - пока не стало слишком поздно.

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