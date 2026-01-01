Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Операция «Возвращение»

Награды и номинации фильма Операция «Возвращение» 2007

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
