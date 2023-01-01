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Операция «Возвращение»
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Operation Homecoming: /Writing the wartime experience

Операция «Возвращение», 2007

2007 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
«Операция «Возвращение» - это уникальный документальный фильм, который сделан на основе литературных произведений и фотографий участников войны в Ираке и Афганистане, простых американских солдат. Их записи охватывают разные жанры литературы – поэзию, мемуары, письма, эссе, статьи и рассказы. Грустные, веселые, жестокие, пафосные, каждая из них - редкое по глубине и честности исследование войны. Прочитанные вслух известными актерами, среди которых Роберт Дювалл, Джош Лукас, Бо Бриджес, Блэр Андервуд, Джастин Кирк, Аарон Экхарт, они становятся больше, чем просто личным опытом – они звучат как общий голос всех тех, кто участвовал в военных конфликтах последнего времени. Операция «Возвращение» - это новый взгляд на вечную тему – отражения войны в литературных произведениях.
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2007
Режиссер
Ричард Роббинс
В ролях
Шарон Д. Аллен
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Колби Баззелл
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Все актеры и съемочная группа
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Кастинг
Кастинг (2012)
6.866667
Постер фильма Операция «Возвращение» 1 постер
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