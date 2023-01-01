Операция «Возвращение», 2007

«Операция «Возвращение» - это уникальный документальный фильм, который сделан на основе литературных произведений и фотографий участников войны в Ираке и Афганистане, простых американских солдат. Их записи охватывают разные жанры литературы – поэзию, мемуары, письма, эссе, статьи и рассказы. Грустные, веселые, жестокие, пафосные, каждая из них - редкое по глубине и честности исследование войны. Прочитанные вслух известными актерами, среди которых Роберт Дювалл, Джош Лукас, Бо Бриджес, Блэр Андервуд, Джастин Кирк, Аарон Экхарт, они становятся больше, чем просто личным опытом – они звучат как общий голос всех тех, кто участвовал в военных конфликтах последнего времени. Операция «Возвращение» - это новый взгляд на вечную тему – отражения войны в литературных произведениях.

Развернуть