Фильмы
XXY
XXY
Награды и номинации фильма XXY
Награды и номинации фильма XXY 2007
Каннский кинофестиваль 2007
Главный приз Недели критики
Победитель
Большой Золотой Рельс
Победитель
Приз "С уважением, женщины"
Победитель
Премия ACID
Победитель
Золотая камера
Номинант
