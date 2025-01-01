- по мотивам рассказа Александра Грина "Серый автомобиль"
В скорую поступает вызов — в роскошной квартире умер пожилой мужчина. Фельдшера Колю встречает жена покойного — красавица Римма. С этого момента Коля оказывается вовлечен в череду странных событий, развивающихся молниеносно, но вместе с тем будто запрограммированных давно некими силами, которым нет названия. Римма сперва притягивает Колю своим удивительным восприятием мира, которое, по мере их сближения наполняется для него новыми загадками. Разгадка есть, но она ничего не проясняет. Девушка является аномалией с медицинской точки зрения. Это открытие отталкивает молодого человека. Тем временем Римму начинает преследовать компаньон ее умершего мужа, объявивший девушку своим наследством.